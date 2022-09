Babylon's Fall è arrivato al capolinea e GameStop starebbe rimuovendo il gioco dalla vendita nei negozi

Sin dal lancio, la storia di Babylon's Fall è stata molto difficile e, dato che il titolo sta per chiudere i suoi servizi, sembra che rivenditori come GameStop possano evitare di vendere il gioco. Babylon's Fall, di Square Enix e PlatinumGames, non ha ricevuto un'accoglienza calorosa ed è arrivato ad avere un solo giocatore su Steam.

Ovviamente, la situazione era già segnata, quindi non è stata una sorpresa quando PlatinumGames e Square Enix hanno annunciato che i servizi online di Babylon's Fall chiuderanno nel febbraio 2023, circa un anno dopo il lancio.

Secondo Cheap Ass Gamer, un account social attento alle vendite e offerte di videogiochi, Babylon's Fall è stato rimosso dai negozi GameStop. Non è chiaro se si tratti di tutti i GameStop o solo della maggior parte/selezione dei punti vendita.

News: Babylon’s Fall is Being Removed at GameStop Store Locations. If you want a free case and coaster, maybe find one before a GameStop employee gets around to tossing it into the dumpster. They might just let you have it after they scan it. pic.twitter.com/mglPO22eky