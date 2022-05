Babylon's Fall, la Stagione 2 prorogata per 'rivalutare' il futuro del gioco

Square Enix e PlatinumGames hanno annunciato di voler estendere la seconda stagione di Babylon's Fall da tre mesi a sei mesi per "rivalutare la futura tabella di marcia operativa del gioco".

La seconda stagione del gioco dovrebbe essere lanciata la prossima settimana, il 31 maggio, ma ora durerà fino al 29 novembre invece della data originariamente prevista per il 22 agosto. Hanno anche promesso maggiori informazioni sulla seconda stagione in una diretta streaming che arriverà prossimamente.

La seconda stagione di Babylon's Fall introdurrà una nuova parte della campagna chiamata "The Light Of Aaru", oltre a una nuova fazione e un nuovo tipo di arma a pistola. Vedrà anche l'arrivo di un Battle Pass a pagamento, anche se questa scelta fa storcere il naso, visto che i giocatori sono sempre meno.

L'estensione della seconda stagione è attribuita al feedback dei giocatori dopo il lancio del gioco. PlatinumGames e Square Enix si sono rese conto abbastanza presto che c'erano problemi significativi, lanciando un sondaggio incentrato sulla raccolta delle opinioni dei giocatori sulla grafica. Una settimana dopo, PlatinumGames ha annunciato che il servizio continuato per Babylon's Fall non era in pericolo e che stavano già lavorando alla terza stagione, con i contenuti per la seconda quasi completa.

Fonte: Wccftech