Babylon's Fall alla fine è caduto: Square Enix sta per chiudere ufficialmente il gioco

Babylon's Fall, il tormentato brawler online di Square Enix, terminerà ufficialmente il servizio nel febbraio 2023 e sarà ritirato dalla vendita nel corso della giornata.

In una dichiarazione sul sito ufficiale del gioco, Square ha confermato che il gioco verrà chiuso e che l'"aggiornamento su larga scala" che era previsto per il titolo è stato cancellato. "Con il desiderio di offrire un esaltante gioco di ruolo d'azione multigiocatore online ambientato in un elaborato mondo high fantasy, abbiamo lanciato il servizio ufficiale giovedì 3 marzo 2022 e abbiamo continuato a intraprendere ulteriori attività di sviluppo e operazioni", si legge nel comunicato. "Tuttavia, è con profondo rammarico che vi informiamo che termineremo il servizio martedì 28 febbraio 2023".

"In seguito alla pubblicazione di questo annuncio, le vendite della versione digitale, così come della versione fisica sui siti dei rivenditori, termineranno", si legge in un messaggio alla fine del post.

Su Steam, la pagina ufficiale del gioco è stata aggiornata con il seguente messaggio: "BABYLON'S FALL terminerà il servizio il 28 febbraio 2023".

"Dopo tale data, il gioco, insieme alla valuta e agli oggetti acquistati, non sarà più accessibile. Da qui alla fine del servizio, per dimostrare la nostra gratitudine ai giocatori, intendiamo svolgere diverse attività".

Il post sul sito web ha anche fornito una roadmap degli eventi che precederanno la messa offline del gioco. A partire da ora, le vendite della valuta premium Garaz saranno sospese.

Il 29 novembre si concluderà la seconda stagione di contenuti e termineranno anche le vendite del Premium Battle Pass. Inizierà quindi una "Stagione finale", che ricompenserà i giocatori con oggetti speciali che potranno utilizzare nei mesi rimanenti prima della chiusura totale del gioco, il 28 febbraio 2023.

Babylon's Fall è stato ampiamente criticato quando è stato lanciato a marzo. Secondo Metacritic, il titolo è uno dei giochi PS5 con le peggiori recensioni e tra i titoli peggiori dell'anno.

Nel mese di maggio 2022, il gioco è riuscito ad avere un solo giocatore su Steam.

Fonte: VGC.