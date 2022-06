Babylon's Fall continua la sua caduta libera e arriva a zero giocatori contemporanei su Steam

Babylon's Fall sembra davvero un grande flop. Questo titolo sembrava destinato a fallire fin dall'inizio, considerando le recensioni negative e le numerose critiche dei giocatori. Babylon's Fall ha continuato a lottare per mantenere una base di giocatori fin dal lancio ed è riuscito ad avere solo pochissimi utenti contemporanei su Steam.

Il titolo di PlatinumGames, realizzato in collaborazione con Square Enix, ha toccato un nuovo minimo storico, riuscendo a raggiungere l'incredibile numero di giocatori contemporanei pari a zero. Questo nuovo "record" è stato raggiunto il 16 giugno 2022.

Il gioco è riuscito a tornare alla "normalità" per quanto riguarda il numero di giocatori poco dopo e da allora è riuscito a mantenere almeno 5 giocatori contemporaneamente.

Tuttavia, questo non fa presagire nulla di buono per la reputazione già in calo di Babylon's Fall, che persino Square Enix ha iniziato a mettere in discussione, dato che i contenuti del gioco sono stati rinviati per rivalutare il futuro del progetto.

PlatinumGames ha promesso che lo sviluppo del titolo continuerà, con almeno due stagioni di contenuti realizzate e una terza in sviluppo.

Babylon's Fall è attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation e PC.

Fonte: Wccftech.