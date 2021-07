Abandoned: Blue Box torna a parlare di trailer e preload dell'app Realtime Experience

Blue Box Studios ha annunciato ufficialmente qualche tempo fa la data di uscita dell'app legata ad Abandoned, il controverso gioco che in questo periodo è stato associato sia a Silent Hill che ad Hideo Kojima. Quest'app sarà disponibile per il pre-load dal "29 luglio con l'introduzione disponibile il 10 agosto seguita dal primo trailer sempre durante il mese di agosto".

Ora, il team di sviluppo su Twitter ha pubblicato un nuovo tweet che però ha generato un po' di confusione nei giocatori che attendono notizie. Il tweet recita quanto segue: "L'app Realtime Experience sarà disponibile in Giappone il 10 agosto insieme all'introduzione (Opening Teaser). L'app richiede l'iscrizione a PS Plus in Germania a causa dei requisiti legali. Pre-load disponibile il 29 luglio".

Ciò che ha mandato in confusione è la parte in cui si parla del Giappone. Il trailer sarà disponibile per il 10 agosto solo in territorio nipponico? No. In sostanza i giocatori giapponesi non potranno usufruire del pre-load, ma l'app assieme alla presentazione sarà comunque disponibile il 10 agosto come per tutto il resto del mondo.

The pre-load worldwide is July 29th. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 27, 2021

Abandoned non ha ancora una data di uscita, ma è attualmente in sviluppo per PlayStation 5.

