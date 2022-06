Abandoned non esiste? GameSpot accusa duramente Hasan Kahraman e Blue Box Studios

Da quando è stato annunciato Abandoned i fan hanno creduto fortemente in un ritorno di Silent Hill, pensando che dietro tutto questo ci fosse addirittura lo zampino di Hideo Kojima. Ma tra promesse disattese, reveal che non sono mai arrivati e dettagli ancora non condivisi, ora in molti si chiedono se questo gioco sia mai esistito veramente. Un nuovo report di Gamespot getta ulteriore benzina sul fuoco, affermando che Abandoned in realtà sembra essere una vera e propria truffa videoludica.

Innanzitutto il report afferma che esiste una chat Discord gestita dallo stesso Hasan Kahraman che seleziona manualmente le persone che partecipano a questa chat e invia un NDA (un documento di non divulgazione). Kahraman discute spesso con questo gruppo, rivelando ciò che viene fatto, ma a volte sui social sono stati pubblicati immagini o stralci di audio. In particolare un audio, trapelato su internet, era partito proprio da una di queste chat. Kahraman tuttavia, pur di nascondere i suoi canali Discord, aveva parlato di un attacco da parte di un hacker.

Il report poi parla di come Kahraman avrebbe chiesto a un membro del gruppo di agire come suo compagno di spedizione, conservando alcune delle eventuali copie fisiche del gioco negli Stati Uniti per salvare Kahraman dal dover trovare una struttura di stoccaggio in viaggio dai Paesi Bassi agli Stati Uniti. Si è offerto di pagare al fan $ 1.500, ma dopo aver programmato i dettagli finali e dopo aver inviato a questa persona un modulo di Sony da compilare, il boss di Blue Box ha rescisso questo strano accordo.

Il gruppo scelto da Kahraman ha parlato diverse volte con il capo dello studio, ma tuttavia l'ambiente che si è creato è stato "tossico". Quello che era iniziato come un luogo per i fan desiderosi di socializzare con lo sviluppatore di un gioco che era sotto i riflettori è diventato più simile a un impegno di lealtà e segretezza nei confronti di qualcuno che si comporta in modi discutibili.

Infine il report afferma che Kahraman alla fine ha ammesso al gruppo PSN che Abandoned non è in fase di sviluppo, ma esiste un prologo giocabile. Le vendite di questo prologo hanno lo scopo di finanziare l'intero gioco e attrarre investitori, ma i materiali che ha condiviso con il gruppo privato hanno solo causato confusione. Ha promesso prove di gioco, a volte anche a una persona del gruppo, ma in realtà non è stato presentato nulla.

Insomma, l'affaire Abandoned a quanto pare è ancora lontano dal concludersi: attualmente Blue Box non ha fatto nessun coomento a riguardo. Non ci resta che attendere eventuali dichiarazioni da parte di Kahraman.

Fonte: Gamespot