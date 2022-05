Silent Hill prima e ora...Abandoned? Trapela in rete parte della presunta sceneggiatura del gioco di Blue Box

Subito dopo le grandi voci e fughe di notizie su Silent Hill, ecco nuove indiscrezioni, questa volta sul misterioso Abandoned. Lo studio di sviluppo in questi mesi ha promesso e poi ritrattato diverse cose per i fan e ora, poco dopo più di un mese dopo aver "abbandonato" i potenziali giocatori, il gioco di Hasan Kahraman ritorna attraverso diversi leak.

Attraverso Reddit sono state condivise diverse parti del gioco, anche se, vogliamo sottolineare, è ancora molto difficile verificare la veridicità di questi elementi. Vi troviamo uno screenshot di un copione, uno screenshot di un muro di mattoni illuminato dalla luce di una torcia, ed infine un video di motion capture test disponibile per il download.

Il video mostra il lavoro dietro l'animazione del personaggio che viene colpito ad una gamba. In questi pochi secondi vediamo il personaggio guardare all'interno del suo zaino per cercare le bende e fasciarsi così la ferita.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per quanto riguarda la parte di sceneggiatura trapelata, questa parla di un'arma biochimica chiamata Zero Cell. L'arma sarebbe sviluppata da un progetto segreto portato avanti da un'azienda chiamata Blue Box. Se il copione è vero, potrebbe essere un gioco che sfonda la quarta parete, visto che Blue Box è il nome dato allo studio che sviluppa Abandoned.

Non ci resta che aspettare e vedere se effettivamente tutti questi leak avranno un fondamento. Per adesso di Abandoned non si sa praticamente nulla e Blue Box Studio continua con il suo silenzio radio.

Fonte: Dualshockers