Abandoned, Blue Box accusata di truffa? Lance McDonald e lo studio svelano cosa è successo

Qualche giorno fa sono emersi alcuni dettagli riguardo Abandoned, tra cui un'immagine, un video e una piccola parte di sceneggiatura. In seguito, il noto modder Lance McDonald, che ha partecipato alla condivisione di questa sceneggiatura e di alcune risorse trapelate da Abandoned, ha inizialmente dichiarato che l'intero progetto è una truffa.

Tuttavia, da allora ha pubblicato una dichiarazione congiunta con il capo di Blue Box Hasan Kahraman il quale sembra implicare che lo studio abbia condiviso volontariamente quelle "risorse" con un gruppo di fan, che poi le hanno condivise sui social senza permesso. Apparentemente, le risorse comprendono "bozze approssimative, scherzi" e cose che non faranno parte del prodotto finale, se mai vedrà la luce.

"Ho parlato con Hasan oggi e ha confermato che le immagini condivise sono vere e prese da una conversazione privata tra lui e alcuni fan di Abandoned, condivise in un gruppo privato creato da lui. Le immagini erano originariamente state condivise nel giusto contesto, spiegando che erano asset non pensati per il gioco, insieme alcune versioni provvisorie della sceneggiatura e anche alcune battute (come quella di Silent Hill 5, ma Hasan ha dichiarato che c'erano anche altre battute a tema Metal Gear ad esempio)" si legge nella dichiarazione di McDonald.

Earlier today I drew attention to a leak of some assets from Blue Box Studio’s “Abandoned” (seen here: https://t.co/MABnc53DH5). Soon after, Hasan, the developer of Abandoned, reached out to me and we worked together on this statement about the leak, which he asked me to publish: pic.twitter.com/eNYoBrKZUW — Lance McDonald (@manfightdragon) May 17, 2022

"Qualcuno ha preso queste immagini, ha rimosso il contesto e ha ripostato il tutto su Twitter con un nuovo contesto, affermando che erano parte di una truffa o un progetto deludente. Queste immagini sono solo asset casuali da vari contesti condivisi da uno sviluppatore con alcuni amici. Hasan e altri membri del gruppo volevano che la cosa venisse resa pubblica in quanto è deludente per loro vedere qualcosa che è stato condiviso in modo onesto essere poi riproposto come qualcosa di diverso. Ho scritto queste parole per lui, per aiutarlo a spiegare tutto in modo corretto. Hasan si è parto con me su questo progetto, fornendomi il contesto necessario per scrivere questo messaggio".

Insomma, sembra che il mistero dietro questo gioco si stia infittendo man mano che andiamo avanti con il tempo.