Abandoned sembra ancora lontano: per un report Kahraman giocherebbe a Rainbow Six invece di lavorare al titolo

Un nuovo report proveniente da GameSpot afferma che il survival horror per PlayStation 5 Abandoned è in difficoltà nello sviluppo; anzi, al momento, "non ci sarebbe nessun gioco" in sviluppo.

Il report sostiene di avere informazioni provenienti da un server Discord privato, in cui il director del gioco, Hasan Kahraman, comunica con i fan. Kahraman è il fondatore di Blue Box Game Studios, lo sviluppatore che si suppone stia lavorando all'horror.

I membri di questo server hanno dovuto firmare accordi di non divulgazione e, in cambio, Kahraman avrebbe condiviso alcuni contenuti: "schermate, animazioni e persino una pagina della sceneggiatura del gioco".

Il report dipinge un quadro molto strano. GameSpot ha intervistato "più di mezza dozzina di persone che hanno avuto stretti contatti con Kahraman dal settembre 2021".

Il nocciolo della questione è semplice. Kahraman è stato apparentemente "disonesto" con i fan di questo server. Ha indicato, ad esempio, che un reveal era previsto per un determinato giorno, ma poi non è successo nulla. Secondo GameSpot, il director ha ammesso che Abandoned è "in attesa e che prima bisogna finanziare lo sviluppo con il prologo giocabile, che secondo le nostre fonti non sembra avere fretta di creare". Kahraman, inoltre, giocherebbe a Rainbow Six Siege con i membri del server fino a tarda notte invece che concentrarsi sul titolo.

Blue Box ha smentito quanto emerso in una dichiarazione riportata da PC Gamer, affermando che il gioco è "in fase di sviluppo". Sul sito ufficiale, una FAQ informa che "il Prologo giocabile è un gioco standalone". E che "I ricavi generati dal Prologo ci aiuteranno a finanziare in modo indipendente lo sviluppo di Abandoned".

Come avrete capito, quello che ne esce fuori è un quadro piuttosto confuso. Sembra che il gioco in sé non sia attualmente in fase di sviluppo. Lo sarebbe invece il Prologo giocabile.

Fonte: Videogamer.