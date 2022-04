Abandoned Prologue esiste e Blue Box chiede ai giocatori se vogliano vedere parti di gameplay

Come abbiamo appurato più volte, Abandoned non è un gioco di Hideo Kojima e non ha nemmeno un collegamento con Silent Hill. Attualmente dopo vari tweet cancellati, Blue Box Studios ha dichiarato che Abandoned ed il suo Prologo sono ancora in lavorazione, quindi il gioco prima o poi vedrà la luce.

Recentemente il team attraverso Twitter ha pubblicato un sondaggio: in sostanza si chiede ai fan se vogliono vedere parti di gameplay del prologo. "Volete che vi mostriamo parti di sviluppo di Abandoned: Prologue"? recita la domanda posta su Twitter.

In un successivo tweet Blue Box ha dichiarato: "I vostri voti ci aiutano davvero molto! Giusto per essere chiari, mostreremo il gameplay ma con alcuni limiti. Ne parleremo più avanti. Non aspettatevi una rappresentazione completa! È ancora in fase di sviluppo e non è pronto, quindi il Prologo è stato rinviato, tenetelo a mente".

