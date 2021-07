Annapurna Interactive Showcase è domani con Stray, Solar Ash e nuovi grandi annunci

Sebbene Annapurna Interactive non sia certamente l'editore più grande del settore, si è affermato tra gli editori indipendenti di più alto profilo attraverso giochi come The Unfinished Swan, The Pathless, Telling Lies e Outer Wilds per citarne giusto alcuni.

E presto vedremo molto, molto di più riguardo i suoi giochi, perché domani l'editore terrà una diretta streaming. L'Annapurna Interactive Showcase 2021 avrà luogo domani 29 luglio alle ore 21. In questo frangente scopriremo novità su giochi come Solar Ash e Stray, ma, come precisato dal trailer di annuncio, ci saranno anche nuovi reveal di giochi e nuovi video gameplay di titoli già annunciati.

Attualmente, Annapurna sta lavorando su The Artful Escape e 12 Minutes per citarne giusto un paio. Mancano poche ore quindi, prima di sapere tutte le novità che il publisher ha in cantiere per tutti i fan. Noi di Eurogamer Italia seguiremo in diretta l'evento, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno condivisi.

this thursday, 12pm pacific pic.twitter.com/xXQ6257OjK — Annapurna Interactive (@A_i) July 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Stray non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare su PC, PS4 e PS5. L'interessante 12 Minutes invece farà i suo debutto il 19 agosto su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: IGN