Abandoned: l'app Realtime Experience è finalmente disponibile al pre-load su PS5

Abandoned, uno dei titoli più rumoreggiati degli ultimi mesi, ci ha finora dato ben pochi elementi tangibili per decifrarne la vera natura: tra voci di corridoio, suggestioni e smentite continue, l'hype che circonda il gioco è andato completamente fuori controllo nel corso del tempo, portando alcuni utenti a formulare teorie tra le più fantasiose ed elaborate di sempre ed altri a non poterne più della fumosità che caratterizza l'intera operazione.

Dopo l'annuncio che il titolo sarebbe stato presentato tramite un'applicazione per PS5, anch'essa dalle caratteristiche poco chiare e rinviata all'ultimo, oggi sono finalmente iniziati i pre-load della stessa sulle console dei primi curiosi, che hanno tra le mani il primo segno tangibile dell'esistenza di qualcosa di concreto legato al progetto Abandoned. L'app Realtime Experience è ufficialmente qui.

In realtà, allo stato attuale c'è ben poco da vedere, visto che l'app non contiene altro che il logo dello sviluppatore, un settaggio per selezionare la lingua da usare ed un messaggio che invita l'utente a tornare più avanti per scoprire cosa c'è in serbo per lui nel prossimo futuro. Il primo trailer d'altronde debutterà solo il 10 agosto.

Non è molto, questo è sicuro, ma siamo certi che per molti utenti impazienti questo sia già un traguardo degno di nota. Il tutto mentre durante la giornata di oggi un giornalista e insider ha affermato che Abandoned è in realtà Metal Gear Solid 6.

Fonte: PushSquare