FIFA 22 avrà Lele Adani come nuovo commentatore tecnico

Attraverso un comunicato stampa, EA Sports ha annunciato che Lele Adani, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22, ora disponibile per il pre-ordine. Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all'esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente.

Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia, FIFA 22 sarà l'esperienza calcistica più autentica di sempre e Adani offrirà la sua esperienza sia come calciatore professionista, sia come commentatore televisivo. Lo stile inconfondibile di Adani, che enfatizza le prodezze dei giocatori e presta particolare attenzione alle dinamiche di campo, è una scelta naturale per l'esperienza che HyperMotion porta.

"Sono davvero felice di annunciare l'inizio della mia collaborazione con EA SPORTS a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l'aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio...Vamos!" ha commentato Lele Adani.

Lele Adani affiancherà Pierluigi Pardo, confermato per la sua ottava stagione consecutiva come voce della telecronaca di FIFA 22. Il noto giornalista, conduttore e telecronista, commenta così il debutto di Adani al suo fianco: "Sono felicissimo di aver prolungato il mio rapporto con EA SPORTS. Essere la voce ufficiale di FIFA 22 è un riconoscimento ineguagliabile e anche un bel divertimento visto che, sia pure con modesti risultati, ne sono un giocatore. L'arrivo di Lele è una bellissima notizia e non vedo l'ora di fare coppia con il suo stile unico e la sua passione. Ci divertiremo!"