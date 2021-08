Beyond Good & Evil 2 completamente next-gen? Potrebbe uscire solo su PS5, Xbox Series X/S e PC

Beyond Good & Evil 2 di Ubisoft sembra ancora molto lontano ma, come confermato dal publisher, il gioco sarà reso disponibile in una beta prima del lancio ufficiale.

A quanto pare, questa beta, sembra puntare solo alle console e ai PC next-gen. Secondo l'utente ResetEra Glebanych, Ubisoft avrebbe cambiato i suoi piani per il lancio della beta che dovrebbe essere disponibile solo su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Inizialmente, la beta dell'utente sul suo account faceva riferimento alla versione Xbox One, mentre ora sembra prevista solo per sistemi di nuova generazione.

Questo potrebbe significare che Ubisoft stia spostando l'intero sviluppo del gioco su PS5, Xbox Series X/S e PC, il che non dovrebbe essere una sorpresa visto che il lancio del titolo sembra molto lontano.

Al momento, non ci sono notizie ufficiali su una beta solo per PS5, Xbox Series X/S e PC, quindi non resta che attendere eventuali annunci di Ubisoft al riguardo.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che, secondo un report, Ubisoft si sta preparando a un "nuovo annuncio" per Beyond Good & Evil 2.

Fonte: ResetEra.