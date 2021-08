Diablo IV sviluppo quasi terminato? I fan scoprono nuovi indizi

Activision Blizzard è rimasta relativamente silenziosa sull'uscita di Diablo 4, ma i fan della serie hanno fatto un po' di indagini online e hanno scoperto prove che il gioco potrebbe essere vicino al completamento, o forse anche già finito.

Le ultime notizie sul titolo risalgono all'ultimo aggiornamento trimestrale che Blizzard ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale il 30 giugno. L'aggiornamento consisteva principalmente in alcuni modelli e animazioni di personaggi e includeva note di John Mueller e Nick Chilano, rispettivamente art director e art director associato di Diablo 4, e Arnaud Kotelnikoff, lead character artist.

Nelle settimane successive a questo aggiornamento, Activision Blizzard è stata coinvolta in una causa dello stato della California per atroci molestie sessuali e discriminazione di genere, che ha interrotto lo sviluppo di alcuni dei progetti dell'azienda, tra cui World of Warcraft. Questa notizia ha fatto cadere nel dimenticatoio gli aggiornamenti sui progressi dei suoi prossimi giochi, ma negli ultimi giorni un sito che segue i progressi dell'azienda ha pubblicato un aggiornamento, che è stato poi notato da un attento utente Reddit.

RandomMan00 ha notato novità tramite BlizzTrack.com, un sito che tiene traccia di ogni volta che Blizzard aggiunge nuove patch o apporta modifiche al codice sorgente dei suoi giochi. BlizzTrack ha indicato che la versione corrente del gioco fino a pochi giorni fa era la 0.0.1, seguita dalla versione 0.2.0. Secondo un commento sul post, Blizzard in genere segue uno schema di modifica della seconda cifra del numero di versione quando aggiunge una patch importante con meccaniche e contenuti di gioco. Si prevede ottimisticamente che il gioco sia giocabile dall'inizio alla fine, ma con gran parte del contenuto ancora mancante.

Non ci sono notizie sul fatto che lo sviluppo del gioco sia stato interrotto dalla causa in corso o se questo abbia avuto un impatto sui lavori. Ad ogni modo, è improbabile che il gioco sia completo attualmente, data la finestra di lancio provvisoria. Un'uscita nel 2021 è stata esclusa del tutto.

Diablo 4 uscirà su PC e console.

