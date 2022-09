Diablo IV avrà una open beta all'inizio del 2023, la closed beta end game è prevista per quest'anno

La prima open beta di Diablo 4 è stata confermata per l'inizio del 2023, mentre la beta chiusa end game è prevista per quest'anno.

Non abbiamo ancora molti dettagli sulla open beta di Diablo 4, ma Blizzard ha spiegato cosa aspettarsi dalla closed beta di quest'anno in un post sul blog ufficiale. Il test darà la possibilità a un numero limitato di giocatori di sperimentare l'end-game di Diablo 4 - ovvero il grind che avviene dopo aver completato la campagna principale - su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC. Saranno supportati il cross-play e la cross-progression.

Blizzard afferma che quest'anno inizierà a inviare inviti per la closed beta ai giocatori "che hanno recentemente trascorso una quantità significativa di tempo giocando alle esperienze end game di Diablo 2: Resurrected e Diablo 3". Quindi, a meno che non abbiate completato le campagne di questi giochi e non abbiate trascorso un bel po' di tempo nelle attività end game, probabilmente non sarete selezionati per la closed beta di quest'anno.

Tutti coloro che saranno selezionati per partecipare alla prima beta di Diablo 4 dovranno firmare un NDA che impedirà loro di discutere della loro esperienza o di condividere pubblicamente qualsiasi filmato. Proprio ieri sono trapelati 40 minuti di gameplay di Diablo 4, poche ore dopo il gigantesco leak su GTA 6.

Non è chiaro quando esattamente Blizzard inizierà a inviare gli inviti per la closed beta.

Fortunatamente, Blizzard ha anche confermato che le open beta inizieranno all'inizio del prossimo anno, quindi avrete un'altra opportunità per provare Diablo 4.

Il lancio di Diablo 4 è previsto per il 2023.

Fonte: Gamesradar.