Diablo IV come GTA 6! Spunta un video gameplay di 40 minuti

Durante lo sviluppo di Diablo IV, Blizzard prevede di collaborare con la community per assicurarsi che le meccaniche sviluppate attirino i fan del marchio. Di recente, il team ha condiviso una serie di dettagli ad un piccolo gruppo di "amici e fan": questi sono stati invitati a testare il gioco, ma ovviamente hanno firmato un accordo di non divulgazione. Tuttavia l'accordo è già saltato dato che su internet ora si trova un video della durata di circa 40 minuti incentrato sul gameplay.

Il contenuto copre l'esplorazione del livello, la lotta contro i demoni, la raccolta di tesori e persino i menu, le statistiche degli oggetti raccolti e il miglioramento del personaggio.

La community ha subito notato, tra l'altro, elementi come il lungo cooldown delle abilità che ricordano il gameplay di Diablo 3 - anche se ricordiamo che gli sviluppatori hanno ancora tempo per aggiustare il tutto. È stato anche notato un pulsante "Store" dedicato, a cui possiamo accedere rapidamente, ma con soldi veri in Diablo IV acquisteremo solo oggetti cosmetici.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Diablo IV è l'ultimo gioco cronologicamente parlando, ad aver avuto una recente perdita di informazioni. Il protagonista di questi giorni è senza dubbio GTA 6.

Fonte: PushSquare