Diablo IV 'pay-to-win' come Diablo Immortal? Blizzard rassicura i fan

Lo sviluppatore di Diablo IV, Blizzard, ha pubblicato un lungo post sul blog che descrive ciò che i giocatori potranno acquistare o meno con le microtransazioni, una volta che il gioco uscirà. E, ancora una volta, il team ha rassicurato i fan: non sarà come in Diablo Immortal.

Diablo IV conterrà un negozio di cosmetici e un abbonamento stagionale, "nessuno dei quali fornisce opzioni di pagamento per aumentare il potere del personaggio", ha affermato Kegan Clark, product director di Diablo IV.

Le stagioni aggiungeranno molte cose, tra cui un gioco completamente nuovo, missioni, sfide, modifiche e miglioramenti del gameplay e verranno fornite con un pass stagionale che offre sia una via per ricompense gratuite che una a pagamento.

I potenziamenti di gioco saranno offerti come parte della via gratuita e potrebbero, ad esempio, aumentare l'ottenimento di XP. Questi, tuttavia, saranno legati al vostro livello di stagione e non saranno disponibili pagando.

Per quanto riguarda la parte a pagamento, verranno forniti oggetti cosmetici, alcuni dei quali saranno esclusivi, assieme a monete premium da spendere all'interno del negozio in-game.

Abbiamo parlato in una news apposita di tutti i dettagli che sono stati condivisi dal team, potete visionarla cliccando qui.

Fonte: VGC