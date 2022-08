Diablo IV potrebbe avere battle pass e microtransazioni

Blizzard ha già confermato che Diablo IV avrà microtransazioni cosmetiche, ma nuovi sondaggi potrebbero aver confermato la presenza di un battle pass per il gioco.

Diablo IV potrebbe essere il prossimo gioco di Blizzard ad avere un battle pass. Lo sviluppatore ha annunciato che Diablo IV si affiderà a microtransazioni cosmetiche nonostante sia un gioco premium a prezzo pieno, ma a differenza di Diablo Immortal, il nuovo sequel non venderà oggetti o contenuti che abbiano effetti tangibili sul gameplay. Tuttavia, questo non significa che Diablo IV non avrà il suo schema di valuta premium per massimizzare la spesa e incoraggiare gli acquisti, una tattica che EA, Ubisoft, Take-Two e naturalmente Blizzard hanno usato per guadagnare miliardi di dollari ogni anno.

Secondo un sondaggio appena trapelato inviato ai giocatori in Germania, Blizzard potrebbe includere anche i battle pass in Diablo IV per completare la monetizzazione (mTX, valute di gioco, pass a pagamento). Blizzard ha già confermato che Diablo IV avrà anche espansioni a pagamento. I nuovi sviluppi dimostrano che Diablo IV avrà tutte le strutture di monetizzazione possibili al di fuori delle opzioni pay-to-win.

Diablo IV è pensato per essere un gioco infinito con tonnellate di contenuti rigiocabili che vengono aggiunti nel tempo. È un gioco live e questo significa che è destinato ad andare avanti per anni. Ciò richiede una grande pianificazione e un'anticipazione non solo dei contenuti, ma anche del modo in cui questi vengono pagati.

Il sistema del battle pass finanzierà nuovi contenuti e allo stesso tempo gestirà il modo in cui i contenuti vengono serviti ai giocatori. Tuttavia, il battle pass di Diablo IV potrebbe fornire solo ricompense cosmetiche invece che, ad esempio, l'accesso a un dungeon.

Nel sondaggio si dice che il Platino può essere acquistato come valuta premium nello store del gioco e che il battle pass darà accesso a "ricompense solo cosmetiche".

Fonte: Tweaktown.