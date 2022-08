Diablo 4 la data d'uscita verrà annunciata solo a dicembre, magari ai The Game Awards?

Mentre Diablo Immortal è un successo su tutta la linea, anche grazie al lancio in Cina, tutti i fan attendono il momento in cui verrà svelata la data d'uscita di Diablo 4, un evento che avrà forti ripercussioni sul mercato e sul futuro di Blizzard.

Non dovremmo attendere molto stando agli ultimi rumor e soprattutto leak: Idle Sloth ad esempio è venuto a conoscenza di un documento in cui sarebbero segnate tutte le date d'uscita del duo Activision-Blizzard, in cui viene indicato l'8 dicembre come giorno in cui verrà annunciata la data di lancio del titolo.

(FYI) Diablo IV release date will be announced at #TheGameAwards on December 8th pic.twitter.com/ru3nCnEqYD — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 17, 2022

Non è una data scelta a caso: in quel giorno infatti si terranno i The Game Awards di Geoff Keighley e quale vetrina migliore per un annuncio del genere!? Diablo 4 è comunque uno dei titoli più leakati degli ultimi anni, come dimostrano anche le nuove immagini trapelate qualche giorno fa. La sicurezza dunque sembra essere il punto forte di Blizzard, ma non resta che attendere dicembre per sapere la verità su questa data di lancio.