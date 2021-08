eFootball al lancio sarà praticamente una demo

Come ormai tutti i fan dei calcistici e non solo sapranno, PES 2022 sarà un gioco molto diverso a partire dal fatto di non essere un PES. eFootball è la nuova incarnazione del calcistico di Konami, un cambio di rotta che inevitabilmente dovrà cercare di convincere diversi fan di vecchia data che hanno storto il naso di fronte alla nuova forma del franchise.

Il gioco ha già una roadmap e sappiamo che avrà modalità single-player importanti come la Master League vendute come DLC in aggiunta a una formula base completamente free-to-play. Il debutto del gioco è atteso a inizio autunno di quest'anno ma cosa possiamo aspettarci da questa prima versione disponibile?

Konami stessa ha risposto su Twitter con una schiettezza sotto molti aspetti inaspettata ma sicuramente importante: al lancio il gioco sarà praticamente una demo? Ecco la risposta ufficiale:

"Sotto molti aspetti sì. Vogliamo che le persone abbiano la possibilità di provare con mano eFootball il prima possibile quindi lanceremo il gioco con un numero limitato di squadre e modalità. I dettagli precisi verranno condivisi in seguito".

Q: Is ?Early Autumn? launch basically a demo?



A: In many ways, yes. We want people to get hands-on with eFootball? as soon as possible, so we will launch with a limited number of teams and modes. Exact details to follow. — eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021

Al momento sappiamo che a inizio autunno possiamo aspettarci: esperienza di gioco rivoluzionata supportata dall'Unreal Engine, matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One, ecc.), match in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club.

Sarà questa la versione inizialmente "quasi alla pari di una demo" di eFootball o ci saranno altri contenuti? Per ora staremo vedere e sicuramente sarà interessante capire come questo tipo di gioco verrà accolto dal pubblico. Voi al momento cosa ne pensate?

Fonte: VGC