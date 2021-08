FIFA 22: la modalità Pro Club per la prima volta ci permetterà di giocare nei panni di una calciatrice

La serie FIFA consente già ai giocatori di utilizzare una calciatrice, ma fino ad ora solo con squadre internazionali femminili tramite la modalità Calcio d'Inizio e la modalità Volta. Ora invece FIFA 22 permetterà di creare e giocare con una professionista virtuale femminile in altre divisioni.

Tutto questo è possibile con la modalità Pro Club, una modalità online di FIFA che consente ai giocatori di creare il proprio alter ego virtuale e giocare con i compagni di squadra in partite 11v11.

In questo caso per la prima volta in FIFA 22 potranno creare personalizzare una calciatrice proprio nei Pro Club e portarla in seguito in campo in partite miste 11v11. Si tratta di un passo avanti per FIFA, anche se non ci sono attualmente notizie da EA Sports per quanto riguarda l'inclusione dei club femminili. Ad ogni modo di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra questa feature.

FIFA 22 arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch dal 1° ottobre.

Fonte: Eurogamer