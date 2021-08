Activision Blizzard altra tegola: la Overwatch League perde gli sponsor Coca-Cola e State Farm?

La Overwatch League potrebbe perdere due importanti sponsor dopo la causa per discriminazione e molestie sessuali che vede coinvolta Activision Blizzard. Un nuovo rapporto del Washington Post afferma che sia Coca-Cola che State Farm stanno ora riconsiderando la loro relazione con la società.

Per adesso, entrambe le società, insieme a Xfinity, IBM, Cheez-It, Pringles e Teamspeak, sono ancora presenti all'interno degli sponsor aziendali riportati sul sito web della Overwatch League. Ma un rappresentante di State Farm avrebbe dichiarato che la sua società "starebbe rivalutando il rapporto di marketing con Overwatch", chiedendo ad Activision di rimuovere i banner pubblicitari dai tornei in corso.

Un portavoce di Coca-Cola a quanto pare non ha fatto riferimento ad alcuna azione immediata, ma ha confermato che la società è a conoscenza delle accuse contro Activision Blizzard e ha dichiarato: "stiamo lavorando con i partner di Blizzard mentre facciamo un passo indietro per rivedere i piani futuri e programmi". Queste dichiarazioni arrivano qualche giorno dopo l'addio di T-Mobile da sponsor sia di Overwatch che di Call of Duty.

Non è un buon periodo per la società accusata dallo stato della California di molestie sessuali e discriminazioni: recentemente il direttore di Blizzard J. Allen Brack ha lasciato la compagnia.

