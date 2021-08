Abandoned per PS5 oggi è il grande giorno! L'ora di uscita di trailer e primi contenuti

Questa sera finalmente scopriremo l'esclusiva PS5, Abandoned! Alle ore 21 italiane di oggi l'app dedicata al gioco di Blue Box Game Studios, Realtime Experience, si aggiornerà mostrando i primi contenuti.

Al momento, non sappiamo se lo studio pubblicherà un trailer o un video gameplay, ma sicuramente i fan non vorranno perdersi il reveal di quello che, a quanto pare, sarà un FPS realistico con elementi horror.

Di recente, Hasan Kahraman di Blue Box ha spiegato che "Abandoned è uno sparatutto in prima persona, ma in un ambiente realistico con anche alcuni elementi horror. Non è proprio un gioco horror come Resident Evil o Silent Hill, ma contiene scene spaventose".

L'account Twitter dello studio ha pubblicato un tweet che ricorda ai fan l'appuntamento per questa sera:

The Realtime Experience patch will be available universally on August 10th. Timezone difference does not affect this.



Available: 21:00 CET. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 9, 2021

Ormai il reveal di Abandoned è davvero vicino, quindi non resta che attendere poche ore per scoprire questa misteriosa esclusiva PS5.

