The Elder Scrolls V: Skyrim rivoluziona il gameplay con il paraglider di Zelda: Breath of the Wild

I modder di Skyrim hanno creato una paravela funzionante, prendendo ispirazione da Breath of the Wild nel suo aspetto. Si tratta di una piccola creazione geniale che circonda il classico gioco di ruolo di Bethesda e garantisce persino al giocatore il pieno controllo direzionale mentre fluttua nell'aria.

La mod è stata un successo assoluto dopo essere arrivata sul subreddit ufficiale di Skyrim da quando è stata scoperta per la prima volta dagli utenti la scorsa settimana, accumulando quasi 20.000 voti positivi in ​​meno di una settimana. Una paravela a Skyrim è una di quelle idee che suonano così ovvie che sembra strano che nessuno l'abbia mai fatto prima.

Questa mod non è disponibile solo per la versione base di Skyrim, ma anche per Skyrim Special Edition su console, quindi è possibile usarla con la versione rimasterizzata del 2016. Si tratta di una scusa perfetta per rientrare di nuovo a Skyrim, non trovate? Di seguito potete dare uno sguardo al suo funzionamento.

Skyrim's Paraglider si trova su NexusMods, ma dovrete eseguire Nemesis per far funzionare la mod come previsto dai suoi sviluppatori.

Fonte: PCGamesN