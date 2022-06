Nonna Skyrim supera il milione di iscritti su YouTube e festeggia con il Play Button dorato

Shirley Curry (meglio conosciuta come Nonna Skyrim) ha conquistato il cuore di tutti da quando ha iniziato a giocare su YouTube circa sei anni fa.

L'ottantacinquenne è una fan sfegatata di Skyrim ed è facile capire perché i suoi abbonati la adorano. Iniziando ogni video con "buongiorno, nipotini", è proprio il tipo di icona sana di Internet di cui si sentiva il bisogno.

Come riporta Game Rant, dopo anni di produzione di video divertenti, Curry ha raggiunto un importante traguardo: ha superato il milione di iscritti al suo canale YouTube. Per festeggiare questo grande traguardo, YouTube le ha inviato un Play Button d'oro, che ha recentemente mostrato in un breve video.

"È così bello averlo", ha detto. "Non so per quanto tempo potrò continuare a giocare, ma finalmente ho il mio Play Button d'oro, quindi è davvero bello".

Nel febbraio di quest'anno, la Curry è stata colpita da un ictus e si è dimenticata di come si gioca. In seguito ha rivelato che Bethesda le ha inviato i migliori auguri dell'azienda, insieme a un grande mazzo di fiori: "sono così orgogliosa di loro", ha detto all'epoca. "E sono così entusiasta che abbiano fatto una cosa del genere per me".

Più di recente, durante un Q e A al PAX East, le è stato chiesto cosa direbbe al direttore di Bethesda, Todd Howard, se ne avesse l'occasione, e lei ha avuto una risposta davvero fantastica: "gli chiederei di darmi un bel gioco, e gli chiederei di sbrigarsi a finire The Elder Scrolls 6", ha risposto. "Voglio giocarci prima di morire".

Probabilmente, saremo tutti d'accordo sul fatto che Nonna Skyrim meriti che il suo desiderio si realizzi.

Fonte: Gamingbible.