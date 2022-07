Skyrim Together Reborn ha una data di uscita e porta la co-op nell'amatissimo The Elder Scrolls V

Il team di Skyrim Together ha annunciato che il sequel, Skyrim Together Reborn, uscirà l'8 luglio. Si tratta di una mod imperdibile che permette di giocare a The Elder Scroll: Skyrim Special Edition in co-op con più giocatori.

Skyrim Together Reborn permette a più giocatori di connettersi attraverso un server browser. Il team ha dichiarato di aver riscritto il codice da zero, poiché il vecchio codice base era troppo complicato da gestire. Per questo motivo, Skyrim Together Reborn è significativamente migliore del vecchio Skyrim Together.

"Skyrim Together Reborn 1.0 è una base solida per molte espansioni future. L'attuale team di sviluppo ha lavorato molto. Sfortunatamente, non possiamo continuare a lavorare a questo ritmo. Ecco perché la mod è diventata open source. Ci auguriamo che nuovi sviluppatori possano aiutare questa mod a raggiungere nuovi traguardi. C'è ancora molto lavoro da fare, come la creazione di un'API per lo scripting, l'implementazione di funzionalità come la sincronizzazione del meteo, la correzione di ulteriori bug e crash, la semplificazione delle missioni".

Il video qui sotto mostra 25 giocatori insieme.

Fonte: DSOGaming.