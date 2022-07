Skyrim diventa anche un mazzo di tarocchi disponibile tra pochi giorni

Un bellissimo mazzo di tarocchi ispirato a The Elder Scrolls V: Skyrim sostituisce gli Arcani Maggiori e Minori con i personaggi dell'amato gioco di ruolo di Bethesda.

Sebbene il titolo sia stato lanciato per la prima volta nel 2011, il suo continuo appeal ha consentito il rilascio di nuovi porting per console e merchandising nell'ultimo decennio. Ora, possiamo goderci questi splendidi tarocchi che arriveranno tra pochissimi giorni.

Quando è stato lanciato per la prima volta, Skyrim ha ricevuto elogi monumentali per la sua progressione del personaggio, il design del mondo e il sistema di combattimento. Il gioco vede Skyrim, la provincia più settentrionale di Tamriel, vagamente basata sul mito norreno e sulla cultura vichinga, coinvolta in una sanguinosa guerra civile tra i nativi Manto della Tempesta e la Legione Imperiale. Mentre la missione principale di Skyrim vede il giocatore abbracciare il proprio destino come il mitico Sangue di Drago, un'ampia varietà di missioni secondarie consente ai giocatori di diventare un maestro ladro, un potente lupo mannaro, un mago disciplinato e altro ancora.

Se il mazzo di tarocchi vi interessa, a questo link potete preordinarli: le spedizioni inizieranno il 26 luglio.

