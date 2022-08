The Elder Scrolls V - Skyrim ha una mod che introduce il sistema Nemesis de La Terra di Mezzo

Skyrim sta per diventare un gioco molto più interessante grazie a una nuova mod che arriverà alla fine di questa settimana. Shadow of Skyrim porta il sistema Nemesis della pluripremiata La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e della Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra di Monolith su Skyrim.

Per coloro che non hanno giocato a nessuno dei giochi d'azione a tema Il Signore degli Anelli, il sistema Nemesis può trasformare qualsiasi umile orco in un temibile avversario. Tutto quello che devono fare è uccidere il giocatore; in seguito, vengono aggiornati con un buff e possono usare tutto il loot che hanno rubato dal cadavere del giocatore. Nel frattempo, il giocatore ottiene un debuff casuale che scompare solo quando uccide la nuova Nemesi.

Il sistema Nemesis ha aggiunto qualcosa di mai visto prima a Shadow of Mordor del 2014 ed è stato accolto molto bene dai fan. Ora lo stesso sistema si sta spostando su Skryim grazie alla mod Shadow of Skyrim.

la mod consente a chiunque o qualsiasi cosa di diventare una Nemesi, dai draghi ai granchi del fango. In secondo luogo, il giocatore può modificare il sistema Nemesis a proprio piacimento grazie a un menu di gioco che consente di regolare i debuff del giocatore, i buff della Nemesi, disattivare il generatore di nomi univoci, e anche cambiare l'aumento di taglia dato alla nemesi. La mod aggiunge anche un tracker che tiene traccia dei bersagli per renderli più facili da scovare.

Se siete curiosi di provarla vi ricordiamo che l'uscita della mod è programmata per il 6 agosto su Nexusmods.

Fonte: PCGamesN