'Grand Theft Auto sarebbe grandioso sotto forma di film o serie TV'

In una recente intervista, Elijah Wood ha commentato diversi videogiochi che potrebbero costituire un adattamento cinematografico di qualità, con Grand Theft Auto in cima alla lista. Questo argomento specifico è apparso mentre il prolifico attore de Il Signore degli Anelli ha partecipato alla serie di YouTube First We Feast (come aveva fatto la settimana scorsa Matt Damon) rispondendo a domande specificamente sintonizzate sulla storia di Wood con film e giochi.

Durante l'intervista, l'host ha chiesto quali serie di giochi o franchise potrebbero essere più adatti per l'adattamento in un film. Wood è subito balzato all'universo di GTA, notando che Vice City e GTA 5 in particolare sarebbero stati un'ottima scelta per uno show televisivo. Considerando che Vice City è già parzialmente basato sulla popolare serie degli anni '80 Miami Vice, potrebbe essere un'idea girare un film o una serie TV su GTA V.

"L'universo di GTA si presta magnificamente a un adattamento cinematografico o a uno show televisivo. Voglio dire, penso che Vice City potrebbe essere fantastico, anche se è già in qualche modo ispirato da Miami Vice. Ma GTA V ha tipi di personaggi che sono presenti nel contesto di quel gioco e che si prestano molto, sia per un film che per una serie TV, sarebbe fantastico", ha detto.

La conversazione si è spostata anche su adattamenti precedenti, come la serie di film Resident Evil e Silent Hill, entrambi leggermente adattati dai principali giochi horror con gli stessi nomi. Wood cita in particolare il modo in cui i film di Paul WS Anderson non si sono basati troppo alla serie di giochi originale. L'attore spera invece che il prossimo reboot di Resident Evil sia molto più vicino alla serie di videogiochi.

Fonte: Gamespot