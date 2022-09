GTA 5 sempre più impressionante con la migliore mod grafica disponibile ora per il download

Alcune mod dedicate alla "grafica realistica" a volte peggiorano l'aspetto dei giochi, ma non è il caso di NaturalVision Evolved. La mod di Grand Theft Auto 5, in fase di sviluppo da tempo, è una revisione completa di illuminazione, texture, modelli e molto altro, ma rimane fedele alla direzione artistica del gioco base.

È ora possibile scaricare una beta per giocatore singolo della mod e, anche se non avete intenzione di farlo, potete guardare il trailer più in basso

Le mod grafiche non sono una novità nei giochi di Grand Theft Auto, con strumenti come ENBseries e SweetFX che permettono ai modder di modificare il renderer del gioco e la resa. La qualità, tuttavia, dipende in larga misura dal preset che si utilizza con questi strumenti, e anche in questo caso i risultati possono variare in modo sostanziale a seconda delle condizioni di illuminazione del gioco. In confronto, NaturalVision si concentra maggiormente sulla modifica diretta di file di gioco come texture e modelli, migliorando il tutto in modo più consistente e con un impatto minore sulle prestazioni.

Una versione precedente della mod, NaturalVision Remastered, è stata lanciata per la prima volta ben cinque anni fa e successivamente aggiornata regolarmente. Nel 2020 è iniziato il lavoro su NaturalVision Evolved, con una versione "early access" disponibile per gli abbonati al Patreon del suo creatore. Ora è possibile ottenere la Beta per giocatore singolo gratuitamente tramite il sito web del creatore, RazedMods.com.

Fonte: Rockpapershotgun.