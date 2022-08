Breaking Bad in stile GTA? Il creatore della serie TV ci aveva pensato

Breaking Bad è la storia di un insegnante di scienze trasformato in un famigerato spacciatore, ambientato sullo sfondo del New Mexico con scontri a fuoco, drammi tra bande, guerre per il territorio e cattivi simpatici: insomma, proprio come una sorta di GTA.

Anche se i due medium hanno diverse differenze, condividono molte somiglianze, quindi ha senso che il creatore Vince Gilligan una volta abbia progettato l'adattamento ad un videogioco simile a GTA.

"Non sono un gran giocatore di videogiochi, ma come puoi non conoscere Grand Theft Auto?", ha detto Gilligan in un'intervista al podcast Inside the Gilliverse. "Ricordo di aver detto ai ragazzi, che ora gestiscono Apple, 'Chi possiede Grand Theft Auto? Non possiamo farci dare un qualcosa per creare un gioco di Breaking Bad?'. Ha ancora senso per me!".

"Sfortunatamente non si è mai avverato. Ci sono stati parecchi tentativi di videogiochi, alcuni dei quali sono arrivati sul mercato. Abbiamo provato a fare un'esperienza VR con il visore Sony PlayStation VR. Abbiamo realizzato un gioco mobile che è durato per poco" ha dichiarato nel podcast.

In tutto, ci sono stati tre o quattro tentativi di fare un gioco di Breaking Bad, anche se nessuno è mai andato a buon fine. Walter White e Jesse rimangono legati alla TV per ora, ma Gilligan è ancora interessato a perseguire il mondo dei giochi.

Fonte: ComicBook