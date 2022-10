GTA V, giocatore non passa l'esame di guida e decide di spostarsi per la città con i bus

In GTA è possibile tenere un test per la patente di guida in modo da utilizzare un mezzo in maniera legale. Ma ovviamente stiamo parlando di un gioco che tratta furti e rapine. Pertanto, guidare senza una patente è un qualcosa che molti giocatori fanno: tranne uno che ha preso sul serio il test, tanto da doversi muovere con i bus o con altri mezzi per girare in città, perché semplicemente non l'ha superato.

MotorDesigner ha condiviso gli screenshot del suo test di guida in-game. Per superare il test bisogna rispondere ad una serie di domande che poi vengono valutate. Sfortunatamente, MotorDesigner non ha saputo come comportarsi in alcune situazioni descritte dal test e ha fallito.

A questo punto attraverso Reddit il giocatore ha chiesto agli utenti se qualcuno di loro poteva dargli un passaggio nel suo bunker (offrendosi anche di pagare la benzina per il disturbo), ma tutto quello che ha ricevuto è stata una sfilza di no.

Giusto per rimanere in tema ruolistico quindi (in GTA ci sono tanti server dedicati al GDR dove in sostanza si impersona il proprio personaggio), al giocatore non rimane che prendere bus e metropolitana per spostarsi lungo la vasta mappa di gioco.

Fonte: Eurogamer