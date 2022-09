GTA 5 addio, benvenuto GTA 6? Rockstar ringrazia fan e chi ha lavorato al gioco

Grand Theft Auto V è un gioco leggendario che abbiamo visto in 3 generazioni di console. Nonostante sia una macchina da soldi, sembra che Rockstar Games sia pronta per l'inizio di una nuova era, o almeno così sembra secondo un post sul suo sito ufficiale.

Attraverso una dichiarazione sulla sua pagina ufficiale, Rockstar Games ha pubblicato una sorta di addio per Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online. Nell'articolo, il team ha colto l'occasione per ringraziare il supporto che la comunità ha dato a questo titolo per quasi 10 anni.

“Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online rappresentano gli sforzi congiunti dei nostri team globali da diversi anni. Vogliamo riconoscere e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi giochi, dalla loro versione originale nel 2013 ad oggi". Sebbene Rockstar non dica di più, molti lo vedono come un modo per la società di dire addio a Grand Theft Auto V per concentrarsi sul prossimo capitolo della serie. Quanto detto non sarebbe irragionevole, dal momento che la società ha confermato che il progetto è in fase di sviluppo e sempre più segnalazioni e indiscrezioni stanno emergendo sulla pianificazione del futuro gioco.

Ovviamente, va chiarito che Rockstar Games non sta fermando lo sviluppo di Grand Theft Auto Online, quindi il gioco in futuro molto probabilmente riceverà ancora aggiornamenti e supporto.

Fonte: GameRant