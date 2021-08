'Abandoned non è Silent Hill o Metal Gear e non ha nulla a che fare con Hideo Kojima'

Blue Box Game Studios ha confermato che Abandoned non ha nulla a che fare con Hideo Kojima.

Durante un'intervista con NME, il fondatore dello studio Hasan Kahraman ha confermato che Abandoned non è il prossimo Silent Hill.

"Abandoned è un gioco sparatutto/survival", ha spiegato. "Ha alcuni elementi horror, ma non è un vero gioco horror. Non è quello che pensa la gente, che sia Silent Hill".

Durante la lunga intervista, Kahraman ha rivelato numerosi dettagli su Abandoned, tra cui una lunga sinossi e un retroscena per alcuni dei personaggi principali. Ora, possiamo confermare che non ha nulla a che fare con Silent Hill o Metal Gear. È improbabile che sia coinvolto anche Hideo Kojima.

"No", ha detto Kahraman quando gli è stato chiesto se Kojima fosse coinvolto. "No, assolutamente no."

"Riceviamo e-mail o tweet ogni giorno da persone che dicono: 'Ehi Kojima, so cosa stai facendo!' O cose come: 'Sei davvero Kojima? Stai lavorando a Silent Hill?'. Abbiamo sempre risposto a queste voci, ma abbiamo smesso di rispondere dopo il mio ultimo video perché ho pensato: 'Non importa quanto provi a rispondere, non funziona'. Quindi, ho smesso di rispondere a queste voci".

Sfortunatamente, Blue Box si è reso la vita un po' difficile. Dopo una serie di coincidenze che hanno portato alla speculazione che Abandoned sia un nuovo gioco di Silent Hill, Kahraman ha pubblicato un'immagine su Twitter che ha suscitato scalpore.

"La benda sull'occhio", ha detto, scuotendo la testa. "La benda sull'occhio. Tutti lo hanno subito collegato a Solid Snake. Ma io ero tipo, 'La gente pensa che sia Silent Hill, quindi non avrebbe senso se la gente lo collegasse a Snake'".

L'immagine in realtà raffigura il villain del gioco, ma presto sono iniziate le speculazioni sul fatto che Abandoned sia in realtà un gioco Metal Gear.

"Qualche giorno fa, Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter una bambola di se stesso chiuso in una scatola blu ed è stato davvero vago", ha detto Kahraman. "Perché molte persone pensavano che stesse lavorando alla nostra esperienza in tempo reale. Questo è accaduto dopo il rinvio. Penso che fosse il suo modo di cercare di gestire la follia, per mantenere tutti calmi, ma a parte questo, non stiamo lavorando con Kojima".

Allo stato attuale, Blue Box ha molta strada da fare per allontanarsi da queste voci. Abandoned non ha davvero nulla a che fare con Hideo Kojima, Silent Hill o Metal Gear, ma alcuni fan rimarranno convinti del contrario.

Per fortuna, presto arriveranno un nuovo cinematic trailer e un prologo giocabile, una mossa che potrebbe finalmente dimostrare una volta per tutte che questo non è un gioco Silent Hill o Metal Gear.

