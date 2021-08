Abandoned per PS5: 'l'app dedicata è stata un vero disastro'

Il director di Abandoned, Hasan Kahraman, ha definito il lancio dell'app per PS5 "un vero disastro" in una nuova intervista con NME.

Il tanto atteso lancio dell'app non è andato a buon fine. Inizialmente pianificata per essere pubblicata lo scorso martedì, la cosiddetta app "Realtime Experience" è stata rinviata di diversi giorni a causa di problemi tecnici prima che arrivasse deludendo molti fan.

Invece di un nuovo trailer, abbiamo ottenuto una clip standard che avevamo già visto in un trailer pubblicato in precedenza, nonostante Blue Box avesse promesso un'esperienza 4K/60 FPS con il supporto per DualSense. I fan sono rimasti molto turbati, ma Kahraman ha detto che era fondamentale far uscire l'app il più rapidamente possibile, per quanto carente.

"Fondamentalmente, abbiamo dovuto tagliare alcuni filmati dal teaser di apertura e sapevo che non era una buona idea usare lo stesso filmato che avevamo su Twitter perché sono letteralmente solo quattro secondi di filmato che non offrono molto", ammette Kahraman. "Ma dovevamo farlo perché i fan volevano avere una patch, giusto? Questa era la nostra priorità".

Kahraman cita ancora una volta vaghi ostacoli tecnici per il rinvio, ma fa un passo avanti affermando che l'uso dell'accesso anticipato all'Unreal Engine 5 potrebbe essere in parte la causa dell'intero problema.

"Abbiamo avuto problemi con il motore e non siamo riusciti a risolverli", ha detto. "Avevamo più team che lavoravano a questo, quindi ci è sfuggito di mano. Forse è perché usiamo Unreal Engine 5, che è in accesso anticipato, che non è davvero raccomandato per un progetto come questo. Ma l'abbiamo fatto comunque perché avevamo bisogno delle sue caratteristiche".

Indipendentemente da questo, "il lancio non è andato bene", ripete Kahraman. "Ma sicuramente a tempo debito, aggiungeremo più contenuti e i fan li vedranno".

Kahraman afferma che il trailer arriverà "molto presto" - forse alla GamesCom - con il prologo giocabile che seguirà "poco tempo dopo".

