Gli sviluppatori di Abandoned regaleranno The Haunting: Blood Water Curse con l'uscita del trailer

Quella di Abandoned è oramai una telenovela apparentemente senza fine. Hasan Kahraman, boss di Blue Box Game Studios, assicura però che l'essere considerati alla stregua di un truffatore e un venditore di fumo l'ha ferito profondamente, e che semplicemente il suo team sta pagando lo scotto dell'inesperienza, anche e soprattutto a livello comunicativo.

Del resto, annunciare cinque giochi nell'arco di sei anni e farne uscire all'incirca due, in maniera incompleta, per poi ritirarne uno dal mercato e lasciare l'altro in early access perenne, non è un gran bel biglietto da visita, insieme al proporre come veicolo pubblicitario una strana app non funzionante.

Per scusarsi, Kahraman afferma che The Haunting: Blood Water Curse, sorta di omaggio a Fatal Frame attualmente in early access, una volta completato lo sviluppo (cosa che dovrebbe accadare all'incirca nello stesso periodo del rilascio effettivo del primo gameplay trailer di Abandoned) sarà reso disponibile gratuitamente a tutti.

Chi ha già contribuito al progetto pagandone l'accesso in Early Access verrà ricompensato con un particolare bundle di Abandoned, completamente gratuito. Quando dovrebbe avvenire tutto ciò? Naturalmente non abbiamo uno straccio di data, al momento: possiamo solo attendere. Mettiamoci comodi...

