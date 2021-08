Genshin Impact ci mostra l'Aloy di Horizon Zero Dawn pronta a combattere nel mondo di Teyvat

Sulle pagine del PlayStation Blog, gli sviluppatori di miHoYo, responsabili del popolare gatcha game 3D, Genshin Impact, hanno illustrato i poteri e le abilità del nuovo personaggio che presto entrerà nel roster dei guerrieri del gioco.

Si tratta di un'aggiunta interessante, dato che stiamo parlando di Aloy, l'eroina di Horizon Zero Dawn, in arrivo nel mondo di Teyvat grazie ad un'esclusiva collaborazione.

Innanzitutto, Aloy sarà disponibile a partire dal primo settembre, quando verrà lanciata la versione 2.1 del gioco: per ottenerla, non dovrete far altro che raggiungere un Adventure Rank 20 e, a quel punto, la riceverete gratuitamente tramite mail in-game, quando effettuerete il log-in da PS4 o PS5.

Avete tempo solo fino al lancio della versione 2.2 per raggiungere il rank 20 e ottenere Aloy, quindi vi consigliamo di portarvi avanti con le missioni.

La versione Genshin Impact di Aloy sarà un'unità a cinque stelle, dotata dell'elemento Cryo e equipaggiata con l'arco Predator a 4 stelle.

L'Elemental Burst "Prophecies of Dawn" le permette di lanciare una Power Cell di energia Cryo e di farla esplodere con una freccia, scatenando così un potente attacco AoE.

La sua Elemental Skill "Frozen Wilds", invece, le permette di lanciare una Freeze Bomb con danno Cryo. Una volta esplosa, la bomba si divide in pezzi più piccoli che esplodono a contatto con il nemico e infliggono danno Cryo extra.

Quando le bombe e i suoi frammenti colpiscono un nemico, il suo attacco viene ridotto e Aloy riceve un segnalino Coil, il quale aumenta progressivamente il suo attacco. Una volta raggiunti i 4 segnalini Coil, Aloy ottiene l'effetto momentaneo Rushing Ice, il quale dona l'elemento Cryo ai suoi attacchi base.

I talenti sbloccabili da Aloy le permettono di dare gli stessi buff ai suoi compagni di squadra o di potenziare ulteriormente l'eroina.

Anche Predator, il suo arco, possiede delle abilità speciali: infliggendo danni Cryo, il suo possessore ottiene un bonus ai danni normali e caricati del 10% per sei secondi. L'arco può essere ottenuto insieme ad Aloy, ovvero giocando su PS4 o PS5, tuttavia può essere usato su qualsiasi piattaforma grazie al cross-save. Purtroppo, la sua abilità è attiva solo mentre si gioca su piattaforma PlayStation.

La versione 2.1 di Genshin Impact non introdurrà solo Aloy, ma anche nuove missioni storia del mondo di Inazuma, nuovi personaggi da ottenere tramite il sistema gatcha e molto altro, come illustrato nel blog PlayStation.

Cosa ne pensate di questa collaborazione? Ce la vedete bene Aloy nel mondo di Genshin Impact? Avete notato che i nomi delle sue abilità sono citazioni ai giochi di Horizon? Secondo voi, chi altri dovrebbe raggiungerla in futuri cross-over?

Fonte: PlayStation Blog