The Witcher: Nightmare of the Wolf debutta oggi su Netflix

The Witcher: Nightmare of the Wolf è l'ultimo film di animazione a fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix e, come suggerisce il nome, è basato sulla famosissima serie di giochi The Witcher.

Prima di Geralt, c'era Vesemir, un giovane strigo arrogante che uccideva mostri per denaro. Quando un nuovo potere discende sul continente, Vesemir scopre che alcuni lavori magici coinvolgono più del semplice denaro. L'universo di The Witcher si espande in questa storia anime sulle sue origini, dove incontriamo Vesemir, il mentore di Geralt, un giovane strigo che è fuggito da una vita di povertà.

Nightmare of the Wolf è uno dei tre progetti Netflix di Witcher ora disponibile. C'è anche la serie principale, che torna per la stagione 2 a dicembre e un prequel live-action chiamato Blood Origin ambientato 1.200 anni prima degli eventi dello show con protagonista Henry Cavill.

The Witcher: Nightmare of the Wolf è ora disponibile ?? — Netflix Italia (@NetflixIT) August 23, 2021

Netflix ha recentemente annunciato che la seconda stagione di The Witcher inizierà con un adattamento del racconto "Un Briciolo di Verità", con l'attore di Game of Thrones Kristofer Hivju nel ruolo di Nivellen.