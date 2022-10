The Witcher 3 brilla su RTX 4090 con ray-tracing e 100 mod grafiche

Digital Dreams ha pubblicato un video su YouTube che mostra The Witcher 3 Wild Hunt su RTX 4090, con oltre 100 mod grafiche installate e ray-tracing reshade attivo.

Il video, come tutta la produzione di Digital Dreams, mostra quanto possano risultare attuali anche titoli con qualche anno sul groppone, sfruttando l'offerta di Nexus Mods per trasformare esperienze di questo genere in una gioia per gli occhi.

The Witcher 3 è uscito originariamente nel 2015, ma un setup del genere fa sembrare l'opera di CD Projekt RED una produzione giovanissima.

Dopo aver visto una qualità di tale livello, monta ulteriormente la curiosità riguardo la scoperta di come sarà effettivamente la nuova versione next-gen del viaggio di Geralt di Rivia, che dopo numerosi rinvii dovrebbe finalmente essere vicina.

Nel frattempo, se volete testare il setup di Digital Dreams, potete consultare le specifiche tecniche del PC nella descrizione del video YouTube, mentre potete trovare una lista completa delle mod utilizzate sulle pagine di Nexus Mods.

Sempre, ovviamente, che la vostra macchina possa reggere cotanta bellezza.