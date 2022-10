The Witcher: diversi sceneggiatori della serie TV non erano fan dei videogiochi e dei libri

Si può speculare per ore su quanto sia fedele la serie Netflix The Witcher al libro, ma quella fedeltà ai libri è uno degli argomenti più caldi da quando è stata annunciata la serie TV. Ora, l'ex membro del team di sceneggiatori Beau DeMayo, che ha scritto, l'intera storia di Nightmare of the Wolf e due episodi di The Witcher, ha fatto alcuni commenti che probabilmente faranno rizzare i capelli ai fan.

Secondo lui, il materiale originale era molto impopolare tra la maggior parte degli sceneggiatori. Lo ha detto in risposta a una domanda sollevata durante un'intervista sul suo prossimo anime X-Men 97. Ha risposto che ora richiede che siano fan quando cerca scrittori, e poi ha continuato dicendo: "Ho lavorato su un show - vale a dire, The Witcher - in cui alcuni degli sceneggiatori non erano fan e attivamente non amavano i libri o i giochi (hanno persino deriso il materiale originale)".

DeMayo non ha detto nomi specifici perché la squadra di sceneggiatori cambia durante le stagioni. È possibile che queste persone se ne siano andate da tempo. Nel 2020, la showrunner della serie Lauren Hissrich ha commentato di aver assunto gli sceneggiatori dal punto di vista sia dei fan che di coloro che non hanno familiarità con il materiale originale.

La Stagione 3 di The Witcher di Netflix verrà messa in onda il prossimo anno.

Fonte: PCGamer