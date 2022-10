The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S potrebbe avere una data di uscita

The Witcher 3 Complete Edition è a pochi mesi dal raggiungimento di PS5 e Xbox Series X/S, almeno questo è ciò che dice un addetto al negozio del Regno Unito il quale ha svelato che entrambe le versioni sono ancora previste per il 2022.

Un lavoratore di GAME UK ha commentato su Reddit di aver visto qualcosa di strano nel database del suo negozio. "Lavoro presso GAME e la versione next-gen di The Witcher 3 ha appena ricevuto un aggiornamento sulla data di uscita su una schermata di preordine. Potrebbe essere un placeholder?" si chiede il dipendente.

Se prendiamo la notizia per vera, The Witcher 3 Complete Edition arriverà su PS5 e Xbox Series X|S il 9 dicembre, in tempo per i piani CDPR. Questo era già noto perché The Witcher 3 next-gen era stato confermato per il lancio a fine 2022, ma recentemente, durante la diretta streaming che ha svelato il futuro di The Witcher e Cyberpunk 2077, CD Projekt RED non aveva fatto menzione dell'update.

Per adesso prendete la notizia come semplice rumor, non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti da CD Projekt RED.

Fonte: PSU