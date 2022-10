The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S arriverà 'presto'

I fan di The Witcher hanno molto da aspettarsi negli ultimi anni, con CD Projekt RED al lavoro su una serie di titoli in arrivo. Ciò include una nuova trilogia principale, ovviamente, mentre è in lavorazione anche un remake di The Witcher, oltre a uno spin-off realizzato da The Molasses Flood.

Questi titoli sono ovviamente lontani dal lancio, ma mentre stiamo aspettando nuovi titoli nei prossimi anni, a breve termine, i fan della serie potranno presto tuffarsi in una versione aggiornata di The Witcher 3, con PS5 e le versioni Xbox Series X/S dell'acclamato titolo che sono in lavorazione.

All'inizio di quest'anno, CD Projekt RED ha confermato che il lancio dell'attuale generazione dell'RPG open world era ancora sulla buona strada per il lancio nel quarto trimestre del 2022 e con l'avvicinarsi di quella finestra, molti si chiedono quando avremo dettagli più concreti. Secondo CD Projekt RED, non ci vorrà molto. Rispondendo alla stessa domanda su Twitter, CD Projekt RED ha recentemente confermato che le notizie sul lancio dell'attuale generazione di The Witcher 3 arriveranno "presto".

Soon ;) — The Witcher (@witchergame) October 26, 2022

Ovviamente, resta da vedere quanto presto arriverà l'update, ma con ottobre quasi finito, sembra lecito ritenere che non passerà molto tempo prima che CD Projekt RED faccia un annuncio ufficiale in merito al lancio del gioco. Staremo a vedere.

Fonte: GamesRadar