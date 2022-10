The Witcher Polaris richiederà anni di lavoro e potrebbe non arrivare fino a oltre il 2025

"Polaris" è il nome in codice del prossimo gioco della serie The Witcher e potrebbe non arrivare che fino a dopo il 2025. Secondo Adam Kicinsko, CEO di CD Projeck RED, l'intervallo di almeno tre anni sarà utilizzato per garantire uno sforzo extra nello sviluppo, dovuto all'implementazione di tecnologie di nuova generazione.

Durante un incontro con gli investitori, il dirigente ha commentato che intende pubblicare la trilogia in sei anni. Secondo lui, i sequel di "Polaris" avranno un intervallo di tre anni ciascuno, ovvero il nuovo arco narrativo sarà probabilmente completato solo a partire dal 2031.

"Per Polaris stiamo preparando la tecnologia. Questo è il primo progetto ad essere lanciato sul nuovo motore, Unreal Engine 5, quindi è necessario del lavoro extra per realizzare questa tecnologia. Per questo progetto, abbiamo sicuramente bisogno di uno sforzo in più da fare" ha dichiarato il CEO.

Finora, non ci sono più informazioni sui progetti di The Witcher. I dettagli ufficiali saranno svelati nei prossimi anni. Oltre a questi giochi, CD Projekt RED lavorerà anche ad un sequel di Cyberpunk 2077 e una nuovissima IP che sarà un RPG.

Fonte: IGN