Crash Bandicoot novità in arrivo sul franchise tra cui la misteriosa Wumpa League?

Una vasta raccolta di voci sul futuro del franchise di Crash Bandicoot ha accompagnato la serie in questo periodo. Tra questi un particolare e insistente rumor riguarda la misteriosa "Wumpa League" di cui nessuno sa con esattezza cosa sia effettivamente.

La prima volta che si è sentito questo nome è stato a marzo dello scorso anno: un insider avrebbe dichiarato che in cantiere ci sarebbero stati due nuovi titoli che coinvolgevano proprio l'IP Crash Bandicoot. Stiamo parlando di Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered che porterebbe avanti la linea dei classici di culto del passato, mentre un gioco PvP Crash sembrerebbe offrire ai fan un tipo di esperienza "GaaS".

Ovviamente i fan del franchise si sono messi subito alla ricerca di indizi che potessero appunto indicare la presenza di questi giochi. Ora, attraverso Reddit, scopriamo che in un podcast della GDC in cui ha partecipato il Chief Creative Officer Paul Yan, c'è effettivamente la presenza di questa Wumpa League. Nel video ad un certo punto troviamo una schermata con una serie di post-it e in uno di questi c'è appunto la dicitura "Wumpa League".

Lo studio di sviluppo di Crash Bandicoot ha in cantiere delle novità riguardo il franchise? Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale per sapere quale sarà il futuro di Crash Bandicoot.

Fonte: Reddit