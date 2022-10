Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà su Steam e annuncio di un nuovo capitolo pronto per i TGA di quest'anno

Sembra proprio che Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà su Steam ma con annuncio solo ai The Game Awards di quest'anno. Come facciamo a saperlo? Grazie al packaging di una pizza.

Allo youtuber Canadian Guy infatti è arrivato uno strano pacco che riproduce la scatola che normalmente contiene una pizza ma griffata Crash Bandicoot, ricco di informazioni stampate tra cui la data d'uscita su Steam: il 12 ottobre. Oltre questo però, tutto suggerisce anche l'arrivo di un nuovo capitolo che verrà annunciato ai The Game Awards di quest'anno.

I received a package to officially confirm that Crash Bandicoot 4 will be coming to STEAM! And you will NOT have to wait long to play it!



Also, the package seems to contain a tease for... Yes, Wumpa League. We might not have to wait too long!



WATCH ----> https://t.co/GtEbCvBAi8 pic.twitter.com/zWTM4S2WW4