Dying Light 2: conferma di ray-tracing e DLSS da uno spettacolare trailer a 4K

Dying Light 2: Stay Human ha una di quelle storie talmente travagliate che non basterebbe l'intero sito per raccontarla. Ma ormai ci siamo e finalmente il 7 dicembre, potremmo avere tra le mani il sequel di un titolo che seppe sorprendere largamente il pubblico.

In occasione della Gamescom 2021 è stato rilasciato un nuovo trailer interamente dedicato alla tecnica. Dying Light 2: Stay Human supporterà già dal lancio il ray-tracing e la tecnologia Nvidia DLSS, in grado di esaltare le tutte le doti grafiche senza inficiare sul frame rate. La partnership col colosso di Santa Clara, permetterà a Techland di realizzare un ambiente di gioco più realistico e funzionale, che con AMD non sarebbe stato possibile ─ almeno per ora ─. Ulteriori notizie su Dying Light 2: Stay Human arriveranno il 26 agosto e in occasione dell'imminente Xbox Showcase.