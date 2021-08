Atomic Heart, il 'BioShock sovietico' avrà anche un sequel

Mundfish è lo studio dietro ad Atomic Heart, l'FPS ispirato a BioShock: a quanto pare il team ha già le idee chiare dato che ha dichiarato che il gioco riceverà un sequel. Attraverso il canale Discord Mundfish ha delineato grossomodo i piani futuri per un nuovo capitolo.

Lo studio di sviluppo ha riunito un gruppo forte, con l'idea di continuare a lavorare appunto sul marchio Atomic Heart "per gli anni a venire" e non ha intenzione di pubblicare quindi un solo gioco. I dirigenti dello studio hanno affermato che Atomic Heart 2 è praticamente confermato: i creatori capiscono che si tratta di una dichiarazione forse troppo improvvisa, dato che il primo gioco non è ancora uscito, tuttavia sono altamente fiduciosi nel loro lavoro.

Per creare una versione credibile della storia alternativa dell'Unione Sovietica, i creatori hanno coinvolto diversi director e sceneggiatori. Mundfish ad ogni modo crede nel successo di Atomic Heart ed è convinto che in futuro Atomic Heart 2 vedrà la luce.

Sappiamo che Atomic Heart si trova al termine dello sviluppo e avrà due finali diversi: il titolo uscirà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte The Gamer