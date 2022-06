Atomic Heart rinviato al primo trimestre del 2023? La smentita sembra arrivare direttamente da Mundfish

Pochi giorni fa, il sito polacco XGP ha citato una fonte anonima dello sviluppatore di Atomic Heart, Mundfish, che sosteneva che lo sviluppo del gioco si sarebbe fermato per un mese a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Questo potrebbe portare a un rinvio della data di uscita al primo trimestre del 2023.

Lo studio russo Mundfish ha subito pubblicato una risposta ufficiale su Telegram, affermando che lo sviluppo di Atomic Heart non si è mai fermato.

Il team non ha smentito del tutto le voci sul rinvio, anche se la risposta pubblicata suggerisce fortemente che il titolo non subirà ritardi.

Atomic Heart è attualmente previsto per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 nell'ultimo trimestre di quest'anno. Il gioco sarà disponibile al day one per gli abbonati a Xbox Game Pass.

"Atomic Heart è un Open World Action/RPG, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica", si legge nella descrizione ufficiale del titolo. "Sei P-3, un agente speciale del KGB, che sta indagando sull'evento catastrofico presso la struttura №3826".

Fonte: Wccftech.