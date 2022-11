Atomic Heart, l'FPS alla BioShock ha una data di uscita ed un adrenalinico trailer

Sin dalla sua presentazione, Atomic Heart ha attirato rapidamente l'attenzione non solo perché è una proposta distopica che ci porta in un futuro alternativo dell'Unione Sovietica, ma anche perché dal primo momento il suo stile e il suo gameplay hanno ricordato la saga di BioShock. Mundfish è riuscito a creare hype per questo gioco, che ora ha una data precisa (anche se era trapelata qualche giorno prima).

Con il trailer che potete vedere qui di seguito, lo studio russo ha annunciato che Atomic Heart sarà finalmente pubblicato il 21 febbraio 2023, data in cui sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre, il gioco farà parte del catalogo Xbox Game Pass dal suo lancio, quindi gli abbonati al servizio di punta di Microsoft potranno goderselo senza costi aggiuntivi.

Oltre a poter acquistare il gioco base attraverso i vari store, potrete anche scegliere di acquistare la Gold Edition o una Premium Edition che include un pass stagionale, oltre a skin per le armi e un art book.

"La storia di Atomic Heart si svolge in una versione alternativa dell'Unione Sovietica negli anni '50, dove la robotica e altre tecnologie avanzate furono sviluppate durante la seconda guerra mondiale. Questo mondo condivide gli stessi ideali per cui gli esseri umani si battono oggi: una società felice, il potere della scienza, città perfette con piazze e parchi verdi e soleggiati, l'automazione delle attività quotidiane, il desiderio di esplorare le stelle...Tutto questo potrebbe presto avverarsi. Il lato oscuro di questo mondo ideale: e se tutto questo fosse già vero?", si legge nella descrizione ufficiale.

Fonte: Eurogamer